وزير الطاقة الإماراتي: مؤتمر بغداد خطوة مهمة لعودة العراق لدوره الطبيعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن قمة بغداد خطوة مهمة على طريق عودة العراق لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي.

جاء ذلك خلال كلمة دولة الإمارات التي ألقاها وزير الطاقة والبنية التحتية أمام مؤتمر دول جوار العراق ببغداد.

وأضاف: "مؤتمر بغداد مبادرة شجاعة لتعزيز أسس التعاون والشراكة في المنطقة".

وتابع المزروعي: "موقف الإمارات الثابت وهو دعم العراق والوقوف إلى جانبه في كل الخطوات لما فيه مصلحة شعبه".

ولفت إلى أن القيادة الإماراتية ترى أن العراق المستقر والموحد يعزز أركان السلام الإقليمي.

ومضى في حديثه: "الإمارات تؤمن بأهمية التعاون والعلاقات الإيجابية والشراكات التنموية بين الدول".

وأشار إلى أن حل النزاعات بالطرق السلمية هو الطريق لمستقبل أفضل، قائلا: "الإمارات لن تدخر جهدا في التعاون مع أصدقائها وشركائها لدعم العراق".