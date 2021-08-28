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وزير الخارجية السعودي: لا ندخر جهدا في دعم العراق

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة لا تدخر جهدا في دعم العراق.

جاء ذلك خلال كلمة وزير خارجية أمام قمة دول جوار العراق في بغداد السبت.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "مؤتمر بغداد يأتي في وقت تشهد فيه منطقتنا تحديات تستوجب التنسيق".

وأضاف: "الروابط التي تجمعنا بالعراق تاريخية.. ولا ندخر جهدا لدعم العراق، ومستمرون في كل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره".

واعتبر أن ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة يستلزم عراقا آمنا، مؤكدا دعم حكومة مصطفى الكاظمي فيما يضمن وحدة العراق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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