وزير الخارجية التركي: استقرار العراق ينعكس على أمن منطقتنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن استقرار العراق ينعكس على أمن منطقتنا.

وأضاف خلال كلمته أمام مؤتمر دول جوار العراق أن "منطقتنا عانت من انقسامات عدة، وآن الأوان أن نتخطى ذلك".

وتابع أن بلاده تعتزم مواصة تعزيز المؤسسات السياسية في العراق.

والقمة قد تكون فرصة لتسوية خلافات بين أنقرة وبغداد بشأن عمليات عسكرية تركية شمال العراق وأزمة المياه التي تشكو منها بلاد الرافدين.

تأمل بغداد في أن تعيد القمة للعراق دوره الريادي في المنطقة، وتوفير الدعم اللازم لدفع عجلة الاقتصاد.