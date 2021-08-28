رئيس وزراء الكويت: قمة بغداد تأتي في وقت دقيق بمنطقتنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن قمة دول جوار العراق ببغداد تأتي في وقت دقيق بالمنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء الكويتي أمام قمة دول جوار العراق، التي تحتضنها بغداد بمشاركة عربية وأوروبية.

وقال: منطقتنا لن تنعم بالاستقرار طالما العراق يفتقده.. فالعراق إحدى الركائز الأمنية والاقتصادية الهامة في المنطقة".

وأضاف: "باستقرار العراق تتعزز فرص تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة".

ومضى رئيس الوزراء الكويتي في كلمته: "العراق تمكن من تخطي الصعاب ومنها هجمات الجماعات الإرهابية".

وأكد أن علاقة الكويت مع العراق تسير بخطى ثابتة وتستهدف تعزيز الأواصر الثنائية.

وتابع: "نجدد التزامنا بمساندة العراق لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار".