رغم حظر المظاهرات.. شرطة برلين تستعد لعملية واسعة النطاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تستعد شرطة برلين لعملية واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع رغم حظر العديد من المظاهرات في إطار سياسات ألمانيا الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا.



وطلبت شرطة برلين الدعم من ولايات اتحادية أخرى. وقال متحدث باسم الشرطة "لقد أظهرت التجرية أن عدداً كبيراً من الأشخاص يأتون إلى المدينة ولا يلتزمون بالحظر، الشرطة ستطبق الحظر على التجمع وستتواجد وستحمى الحي الحكومي بشكل خاص". وبشكل إجمالي سيتم نشر أكثر من 4200 شرطي في المدينة.

وقد تم حظر تنظيم 13 مظاهرة، من بينها مسيرات لأنصار مبادرة "التفكير الجانبي" على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الحديقة المركزية الكبيرة بالعاصمة برلين "تيرجارتن".

وتم تقديم أربعة التماسات طارئة ضد الحظر إلى المحكمة الإدارية عصر الجمعة.

ووافقت المحكمة على طلب واحد وألغت الحظر على تجمع 500 مشارك متوقع يومي السبت والأحد. وفي القضايا الثلاث الأخرى، تم تأييد الحظر.