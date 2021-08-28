برهم صالح: مشاركة فرنسا في قمة بغداد "حدث مهم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وصف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت مشاركة فرنسا في مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بأنه حدث مهم وأساسي للعراق.



وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "كان لفرنسا دور كبير في محاربة الإرهاب وأمامنا فرص متاحة للتعاون لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة البناء والإعمار".

وأضاف أن "العراق المستقر الآمن هو ركن أساسي في المنظومة الإقليمية لمكافحة الإرهاب".

وقال الرئيس الفرنسي أن "فرنسا ستقف دائما إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب في إطار التحالف الدولي وسنبقى ملتزمون بذلك ولن نتوقف".

وأضاف "سنعمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وأن الانتخابات العراقية المقبلة تشكل تقدما كبيرا للعراق وهذا المؤتمر نصر للعراق."

وقال "هذا المؤتمر سيضع أساسا لاستقرار العراق وتطوير اقتصاده وهو مرحلة مهمة للعراق.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد أكد اليوم السبت أن العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب.