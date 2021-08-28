على هامش مؤتمر بغداد.. السيسي يلتقي أمير دولة قطر تميم بن حمد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أنه سيتم عقد اجتماع ثلاثي بين مصر والعراق وقطر على هامش قمة بغداد للتعاون والشراكة.

وكان الرئيس السيسي قد عقد جلسة مباحثات ثنائية وموسعة مع الرئيس العراقي برهم صالح في القصر الجمهوري ببغداد.

واستقبال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم السبت، الرئيس السيسي، فور وصوله مطار بغداد الدولي؛ للمشاركة في قمة "بغداد للتعاون والشراكة".

وتأتي مشاركة السيسي في المؤتمر في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.