شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يكرم "المعلم المثالي والطالب المتفوق" في النادي المصرى القاهري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهري تنظيم احتفالية كبرى بالنادي الأربعاء المقبل، لتكريم "المعلم المثالي والطلاب المتفوقين الذين حصلوا على الشهادات الثانوية والإعدادية والابتدائية وخريجي الجامعات والمعاهد من أعضاء النادى.

ووجه "مطر" التحية لكل مدرس مصري، قائلا :" واقول للمعلم يكفيك فخرا انك معلم، فأنت من خرجت للمجتمع الطبيب والمدرس والمهندس وكل المجالات أنت ساهمت فيها ولولا المعلم لم نكن في المكان الذي نحن فيه الآن" مستشهدا بقول بأبيات شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي "قف للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم ان يكون رسولا".

وتابع :" المعلم هو السبب الأساس لما وصلنا نحن إليه علم وتقدم وثقافه" معلنا تكريم كل معلم ومعلمة عضو بالنادى المصرى القاهري" مضيفا :" سيتم أيضا تكريم ابناؤنا من خريجي الصف السادس والثالث الإعدادي والثالث الثانوي عام وتجارى ، وأيضا خريجي الكليات والمعاهد، والمعلمين".

وأوضح أن حفل التكريم سوف يشهد حضور قيادات التعليم فى ادارات مصر القديمة ودار السلام والبساتين والسيدة زينب ونقباء المعلمين بهذه الادارات وأسر الطلاب المكرمين".