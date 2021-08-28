بـ "5 قطع رومانية".. ضبط عامل بتهمة التنقيب عن الآثار في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عامل بسوهاج، لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وعثر بحوزته على 5 قطع يشتبه في اثريتها.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، وقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام (عامل مقيم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية")، بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وتبين وجود حفر مربع الشكل ينتهي بسرداب وبداخله 2 سلم وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، كما تم ضبط 5 قطع يُشتبه في أثريتها.

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة وأن القطع المضبوطة ناتج الحفر وأفاد مفتشى آثار المنطقة بأن المضبوطات ترجع للعصر الروماني اليوناني ويشتبه في أثريتها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.