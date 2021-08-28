قمة بغداد.. ماكرون يؤكد التزام فرنسا بدعم العراق وتعزيز سيادته

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- أ ش أ:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون التزام بلاده بدعم العراق، والوقوف إلى جانب القوات العراقية في حربها ضد الإرهاب.

وقال ماكرون - في كلمة أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلق السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - "الشعب العراقي عانى الكثير بسبب الحروب.. والعراقيون قاتلوا الإرهاب قبل كل شيئ، ونحن هنا لتعزيز سيادة العراق".

وأعرب عن سعادته "للعودة" إلى العراق مجددا للمشاركة بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي اعتبره يظهر ضرورة بناء شراكات لتحقيق السلام في المنطقة.

كما أكد ماكرون أن فرنسا لديها مشاريع عديدة في العراق، وأنها لمست جدية دولية في دعم الاستثمار في العراق، و"فتحنا الباب لاستقبال الشركات الاستثمارية".