قرار من الأوقاف بإزالة الملصقات في المساجد وتنقية المكتبات من إصدارات التطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أصدر الدكتور هشام عبدالعزيز، المكلف بتسيير أعمال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قرارا بالتنبيه على جميع المديريات بسرعة تشكيل لجان برئاسة المديرية وعضوية من يراه، لإعادة فحص أي مكتب أو كتب أو مجلات أو منشورات بالمساجد، وتنقيتها من أي إصدارات تتبنى فكرا متشددا أو تنتمي لأي جماعة متطرفة مع إحالة كل متسبب أو مقصر في ذلك للتحقيق.

وشدد رئيس القطاع، في قراره، على التنبيه العاجل المسجل كتابة بأخذ العلم على جميع الأئمة بعدم السماح بإدراج أي كتب بمكتبات المساجد دون تصريح من الإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام الوزارة .

ووجه بضرورة إزالة أي ملصقات مخالفة داخل المسجد أو خارجه، مع تكليف مدير المديرية بإحالة أي إمام توجد هذه الكتب أو المنشورات في المسجد القائم عليه أو يوجد به أي منشورات معلقة سواء في لوحة أم غيرها إلى التحقيق.

وطالب رئيس القطاع الديني بضرورة أن تنتهي جميع اللجان على مستوى الجمهورية من عملها في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، وتعد مخالفة ذلك تقصيرًا شديدًا وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفي يستحق المساءلة التأديبية.

كما شدد على جميع الأئمة والعاملين بالمساجد بالتطبيق الكامل لجميع إجراءات التباعد والالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي من جميع المصلين.​