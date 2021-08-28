ووضعه على قوائم الإرهاب.. السجن 3 سنوات لمتهم بـ"خلية داعش النزهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته؛ لاتهامه مع آخر سبق الحكم عليه بالانضمام لتنظيم داعش في القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة".

كما قررت المحكمة إدراج المتهم على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، في القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابى.

وجاء في أمر الإحالة انضمام المتهم الثاني لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.