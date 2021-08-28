بالصور.. تكريم 50 طالبًا من المتفوقين في الشهادة الثانوية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، 50 طالبًا وطالبة من المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة، والأزهرية، والتعليم الفني، بواقع 30 طالبً وطالبة في الثانوية العامة في الشعبتين العلمية " علمي علوم، وعلمي رياضيات"، و 10 طلاب من المتفوقين في الثانوي الأزهري، و 10 طلاب بالتعليم الفني بكافة أقسامه.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب، وشهادات تقدير، ومبالغ مالية بواقع 600 جنيه للطلاب الأوائل على كل شعبة، و 500 جنيه لباقي الطلاب المتفوقين.

وأكد محافظ جنوب سيناء، استمرار دعم المحافظة لأبنائها المتفوقين، وتوفير منح في الجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى أنه جرت الموافقة على 24 منحة بالجامعة الألمانية وأكاديمية الشروق، وجاري التواصل مع جامعات أخرى لتوفير أكبر عدد من المنح منها جامعة سيناء، والأكاديمية البحرية.

وقال المحافظ، إن الجامعة الألمانية وفرت منحتين للمحافظة برعاية وإعاشة كاملة للطلاب، بشرط التفوق.

وأوضح المحافظ أنه جرى تشكيل لجنة لتكون مسئولة عن صندوق رعاية الطلاب المغتربين من الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية.

وأعلن أن الجامعة الألمانية تبرعت بمبلغ مالي 100 ألف جنيه، لدعم طلاب الأسر الأكثر احتياجًا.