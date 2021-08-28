لربط المناهج بالآثار.. برنامج تعليمي جديد في المتحف المصري بالتحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يبدأ المتحف المصري بالتحرير في تنظيم برنامج تعليمي للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية لربط المناهج الدراسية بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف تحت عنوان "ربط المناهج الدراسية بالمتحف".

وقالت صباح عبدالرزاق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن هذا البرنامج يستهدف طلاب المدارس للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث يتم تنظيمهم في مجموعات من 5 لـ 10 أطفال في المجموعة الواحدة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية اللازمة.

ومن المقرر أن يعقد هذا البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من غد الأحد 29 أغسطس حتى انتهاء الإجازة الصيفية.

ويمكن المشاركة في البرنامج عبر الحجز والمتابعة من خلال الإيميل التالي اضغط هنا

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