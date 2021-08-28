لأول مرة منذ سنوات.. محمد بن راشد يجتمع بأمير قطر

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

التقى نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، في بغداد بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في أول اجتماع من نوعه منذ سنوات.

ويأتي الاجتماع كأحدث خطوة في طي البلدين صفحة الخلافات التي بلغت ذروتها مع الأزمة غير المسبوقة، في منتصف عام 2017.

وجاء الاجتماع على هامش مؤتمر بغداد للحوار والشراكة، الذي بدأت أعماله، اليوم السبت، بمشاركة عدد من الزعماء ورؤساء الدول.

وكتب الشيخ بن راشد في تغريدة على ”تويتر“: أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله .. الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر .. والمصير الخليجي واحد .. كان وسيبقى … حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها“.

وأجرى مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، يوم الخميس، في أول زيارة من نوعها خلال أربع سنوات في أعقاب اتفاق هذا العام لإنهاء الأزمة الخليجية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن الشيخ طحنون وأمير قطر ناقشا ”العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية“.