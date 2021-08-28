جامعة الدول العربية: للإسراع بتشكيل حكومة في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 25 دقيقة

آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2021 1:45 مساءً

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أن الإسراع في تشكيل حكومة بلبنان تنفذ الإصلاحات اللازمة بشكل فوري سيمكن المجتمع العربي والدولي من الانخراط بفعالية في إنقاذ لبنان ودعم الشعب اللبناني.

وأضاف في بيان نشرته الجامعة عبر “فيسبوك” تعليقاً على مناشدة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي “مستمرون في التضامن مع لبنان والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني”.

وقال قبيل توجهه إلى بغداد لحضور المؤتمر الإقليمي لدعم العراق “استمعت لمناشدة الرئيس ميقاتي للجامعة ولي شخصيا للاستمرار في دعم لبنان.. أتمنى التوفيق للرئيس ميقاتي في معالجة العقبات الموضوعة في طريق تشكيل الحكومة، والتي لم يتم تذليلها منذ ما يزيد عن عام كامل للأسف”.

وأكد أبو الغيط “ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الإصلاحات اللازمة بشكل فوري سيمكن المجتمع العربي والدولي من الانخراط بفعالية في إنقاذ لبنان ودعم الشعب اللبناني للخروج من هذا النفق المظلم الذي يمر به”.