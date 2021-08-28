إعصار “نورا” يزداد قوة لدى اقترابه من سواحل المكسيك وأمريكا

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

حذر مركز الأعاصير الوطني الأمريكي (NHC) من أن إعصار “نورا” الذي يقترب من سواحل المكسيك والولايات المتحدة ازداد قوة.

وأكد المركز اليوم السبت أن “نورا” الذي يقع الآن على بعد نحو 230 ميلا (370 كلم) جنوبي غربي سواحل المكسيك تحول من فئة إعصار استوائي إلى إعصار (أي فئة أخطر).

ومن المتوقع، حسب توقعات المركز، أن يصل الإعصار إلى سواحل المكسيك في وقت لاحق من اليوم أو غدا، ثم سيتوجه إلى خليج كاليفورنيا غدا الأحد والاثنين.