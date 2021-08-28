الزعماء العرب يتوافدون إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

بدأ القادة والزعماء العرب، اليوم السبت، في الوصول إلى العراق، من أجل المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد.

وكان من بين القادة العرب الواصلين للعراق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فقد استقبل الرئيس العراقي برهم صالح نظيره المصري، كما عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جلسة مع السيسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن ”مشاركة السيسي تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة“.

وكان في استقبال الوفد الكويتي رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وسفير دولة الكويت لدى العراق سالم غصاب الزمانان وأعضاء السفارة.

وأعلنت وكالة أنباء الإمارات، اليوم، مغادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، البلاد، متوجها إلى العراق للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي.

وكذلك غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أرض المملكة اليوم، متوجها إلى بغداد للانضمام للقادة العرب المشاركين في المؤتمر، وفق وكالة الأنباء (بترا).

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء القطرية مغادرة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، أرض الوطن، متوجها إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى العاصمة العراقية على رأس وفد رسمي يشارك في قمة بغداد.