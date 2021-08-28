احتجاج صيني على مرور سفن أمريكية عبر مضيق تايوان

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

احتجت وزارة الدفاع الصينية اليوم السبت على مرور سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية وزورق لخفر السواحل عبر المياه بين الصين وتايوان التي تعتبرها بكين إقليما تابعا لها.

ووصف بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني هذه الخطوة بأنها “استفزازية” وعبر عن “معارضة شديدة وإدانة شديدة” لها.

واعتبر البيان أن هذا التحرك يظهر أن “الولايات المتحدة هي أكبر تهديد للسلام والاستقرار ومتسبب في مخاطر أمنية في مضيق تايوان”.

من جانبها، قالت البحرية الأمريكية إن “العبور القانوني للسفن عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة والتنقل بين المحيطين الهندي والهادئ”.

وينظر إلى مثل هذه التدريبات على أنها تحذير للصين، التي أجرت تدريبات مؤخرا بالقرب من تايوان ولم تتخل عن مبدأ استخدام القوة إذا لزم الأمر للسيطرة على الجزيرة.

وكانت تايوان، التي يبلغ عدد سكانها 23.6 مليون نسمة، انفصلت عن الصين خلال حرب أهلية أدت إلى سيطرة الحزب الشيوعي على البر الرئيسي عام 1949.

لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية للولايات المتحدة مع تايوان، ولكنها تحتفظ بمكتب تمثيل دبلوماسي في العاصمة تايبيه، وهي أكبر مورد للمعدات العسكرية للدفاع عنها، بحسب “أسوشيتد برس”.