غرق سفينة بعد اصطدامها بجزر يونانية.. ماذا حدث؟

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

قال خفر السواحل اليوناني إن سفينة شحن ترفع علم توجو غرقت، السبت، بعدما اصطدمت بجزر يونانية في بحر إيجه، لكن جرى إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 16.



وذكر في بيان أن سفينة الشحن "سي بيرد"، التي أبحرت من أوكرانيا وكانت متجهة إلى تونس، أرسلت إشارة استغاثة بعدما اصطدمت بجزر صخرية في جنوب غرب بحر إيجه.

وقال مسؤول بخفر السواحل إن السفن المجاورة أنقذت جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 سوريا، ولم يتضح ما الذي تسبب في الحادث.