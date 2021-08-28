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غرق سفينة بعد اصطدامها بجزر يونانية.. ماذا حدث؟

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محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

قال خفر السواحل اليوناني إن سفينة شحن ترفع علم توجو غرقت، السبت، بعدما اصطدمت بجزر يونانية في بحر إيجه، لكن جرى إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 16.

 

وذكر في بيان أن سفينة الشحن "سي بيرد"، التي أبحرت من أوكرانيا وكانت متجهة إلى تونس، أرسلت إشارة استغاثة بعدما اصطدمت بجزر صخرية في جنوب غرب بحر إيجه.

 

 

وقال مسؤول بخفر السواحل إن السفن المجاورة أنقذت جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 سوريا، ولم يتضح ما الذي تسبب في الحادث.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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