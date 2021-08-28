عاجل.. محمد بن راشد يصل إلى بغداد على رأس وفد الإمارات للمشاركة بقمة الجوار

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في قمة دول الجوار الإقليمي.



ويرافق الشيخ محمد بن راشد، منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وخليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسالم عيسى القطام، سفير الدولة لدى جمهورية العراق.

وتنطلق اليوم في بغداد قمة للتعاون والشراكة بمشاركة دول غالبيتها من الجوار الإقليمي ومنظمات عربية ودولية.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كلا من السعودية والكويت ومصر والأردن وقطر والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وبحسب مصادر عراقية، يناقش المؤتمر ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول الواصلين إلى العراق للمشاركة في أعمال القمة فيما يتوالى وصول الوفود الأخرى تباعا.

وذكرت مصادر في الحكومة العراقية أن وقائع المؤتمر ستنطلق في الساعة الحادية عشرة بتوقيت بغداد وتستمر لغاية الساعة السادسة مساء في المبنى الحكومي داخل المنطقة الخضراء، فيما تم تهيئة مركز اعلامي داخل فندق الرشيد لتغطية وقائع المؤتمر.

وأعلنت السلطات الأمنية خطة أمنية لتأمين عملية انعقاد المؤتمر ونشرت قوات عسكرية وأمنية في جميع الطرق التي ستمر بها مواكب ضيوف العراق.