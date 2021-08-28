شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار في العراق اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

بالتزامن مع قمة دول الجوار في بغداد ، زاد الدينار العراقي مقابل الدولار في تعاملات البنوك اليوم.



وتأمل الحكومة العراقية، أن تسهم قمة دول الجوار التي تنطلق في بغداد اليوم ضمن نتائجها في دعم الاقتصاد العراقي الذي يعاني من أزمات متعددة.

وتأتي القمة التي تعد الأولى من نوعها منذ ما يزيد عن 20 عاما ،في ظل سعي بغداد لتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول الجوار.

وسجل متوسط سعر الدولار في مكاتب الصرافة، والأسواق المحلية بالعاصمة العراقية بغداد، 1463.63 دينار للشراء، و1463.91 دينار للبيع، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

وقررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، منتصف أغسطس/آب الجاري، إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية للعراق، قال عضو اللجنة ناجي السعيدي، إن "سعر الصرف سيبقى على وضعه خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث إن قيمة الدينار العراقي الحقيقية تحدد من خلال صرف الدولار تجاه الدينار إضافة إلى القوة الشرائية للدينار العراقي وما ينتج من سلع وخدمات صافية خلال فترة معينة".

وأكد على أن "تقليل قيمة الدينار زاد من تنافسية السعر العراقي على أساس أن السلع التي تأتي من الخارج تستفيد من قوة الدينار العراقي تجاه الدولار لأن عملة الدولار عملة عالمية، وعندما يتم رفع سعر صرف الدولار سترفع تنافسية السلع وتنخفض، لأنها تقل الصادرات العراقية من دول الخارج".

وتراجع متوسط سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 1724.94 دينار للشراء، و1733.21 دينار للبيع، مقابل 1727.01 دينار للشراء، و1728.31 دينار للبيع، في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي، نحو 2014.57 دينار للشراء، و2020.56 دينار للبيع، مقابل 2017.31 دينار للشراء، و2019.68 دينار للبيع أمس.

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم السبت، إلى نحو 390.63 دينار للشراء، و389.85 دينار للبيع، مقابل 390.28 دينار للشراء، و391.01 دينار للبيع، عند إغلاق تعاملات أمس الجمعة.

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، ليصل إلى نحو 398.50 دينار للشراء، و398.50 دينار للبيع، مقابل 398.92 دينار للشراء، و398.85 دينار للبيع، أمس.

بينما قفز متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4872.28 دينار للشراء، و4857.03 دينار للبيع، مقابل 4862.22 دينار للشراء، و4876.54 دينار للبيع، أمس.