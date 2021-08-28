برهم صالح: العراق كان عنوانا للصراع واليوم يجتمع فيه قادة المنطقة

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن بلاده كانت لسنوات عنوانا للصراع لكنها تستضيف اليوم قادة المنطقة.



وجاءت تصريحات صالح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور العراق حاليا للمشاركة في قمة دول جوار العراق التي تنطلق اليوم السبت في العاصمة بغداد.

وأوضح صالح أنه ناقش مع نظيره الفرنسي آفاق التعاون بين البلدين، مؤكدا أن باريس شريكة لنا لاستكمال الحرب ضد الإرهاب.

وشدد على أن العراق يواجه تحديات جسيمة بالشراكة مع دول المنطقة، لافتا في الوقت عينه إلى أن لدى بلاده الكثير من سياقات التعاون مع فرنسا ونتوسم في الرئيس ماكرون الخير والدعم.

وتستضيف بغداد، السبت، قمة جوار العراق، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، وآمال كبيرة في عودة الدور التاريخي العراقي في المنطقة.

ومنذ الخميس الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد، تشديداً أمنياً وانتشارا عسكريا قرب مؤسسات حكومية ودبلوماسية حساسة، تزامنا مع انعقاد القمة.

وفيما يتعلق بالمشاركين في الحدث، جرى توجيه دعوات عدة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن دول الجوار العراقي والإقليمي، لحضور القمة، وفقاً لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين.

ويزور ماكرون العراق على رأس وفد يضم الحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد، إحدى السبايا السابقات لتنظيم داعش والتي ترفع الآن قضية الإيزيديات على المنابر الدولية، والكاتبة والناشطة النسوية كارولين فورست.

وسيكون ماكرون المشارك الوحيد في القمة من خارج المنطقة، وهو من القلائل الذين أكدوا حضورهم إلى بغداد حيث سيلتقي القادة العراقيين، إضافة إلى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني.