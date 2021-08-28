شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط : الإسراع في تشكيل حكومة يمكن المجتمع الدولي من دعم لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استمرار تضامن الجامعة مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في محنته.

وشدد أبو الغيط، في تصريح له اليوم قبيل توجهه إلى بغداد لحضور المؤتمر الإقليمي لدعم العراق، على أن الإسراع في تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الإصلاحات اللازمة بشكل فوري سيمكن المجتمع العربي والدولي من الانخراط بفعالية في إنقاذ لبنان ودعم الشعب اللبناني للخروج من هذا النفق المظلم الذي يمر به.

وأعرب عن أمله في أن يوفق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في معالجة العقبات الموضوعة في طريق تشكيل الحكومة والتي لم يتم تذليلها منذ ما يزيد عن عام كامل للأسف.