شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تدني نسب التلقيح في البلدان الفقيرة مؤشر خطير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، من تدنى نسب تلقيح المواطنين في معظم البلدان منخفضة الدخل، مؤكدا أن الاستمرار في اختلاف معدلات التلقيح بين البلدان مرتفعة ومنخفضة الدخل يعد اختلاف خطير يؤثر فى معدلات البقاء على قيد الحياة.

وغرد الدكتور تيدروس أدهانوم ج جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "يتم تلقيح أقل من 2٪ من البالغين بشكل كامل في معظم البلدان منخفضة الدخل مقارنة بنحو 50٪ في البلدان ذات الدخل المرتفع. تؤدي أزمة عدم المساواة في اللقاحات هذه إلى اختلاف خطير في معدلات البقاء على قيد الحياة وفي الاقتصاد العالمي".

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أكد أن بعض الشركات المنتجة للقاحات كورونا تحقق أرباح قياسية بينما الكثير من البشر حول العالم ما زالوا غير محمين من الإصابة بعدوى كورونا، مشددا على أنه لا يمكن لأحد أن يعيش في أمان من الإصابة طالما الكثيرين غير محصنين.