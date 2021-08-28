مؤتمر العراق للتعاون والشراكة.. وفد تركيا يصل بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الوفد التركي برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، السبت، العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وكان في استقباله بمطار بغداد الدولي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وتنطلق، اليوم السبت، قمة تجمع دول جوار العراق، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، وآمال كبيرة في عودة الدور التاريخي العراقي في المنطقة.

ووجهت بغداد دعوات إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن دول الجوار العراقي والإقليمي، لحضور القمة، وفقاً لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين.

وقبل يومين، بدأت وفود عربية وأجنبية تستعد للمشاركة في قمة الحوار الإقليمي، في الوصول إلى بغداد، بناء على دعوات وجهها العراق لرؤساء دول إقليمية وعربية فضلاً عن أوربية وغربية، فيما يتناوب مستوى التمثيل لأغلب الدول المشاركة في القمة، بحسب تسريبات وأنباء غير مؤكدة.