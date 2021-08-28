خلال يوم.. تطعيم 10 ملايين شخص ضد كورونا بالهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

لقّحت الهند 10 ملايين شخص ضد كورونا في يوم واحد، وهوعدد قياسي، كما أعلنت السبت سلطات هذا البلد الآسيوي العملاق الذي يحاول مواجهة موجة جديدة من الوباء.



وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بـ"الإنجاز المشهود" الذي حققته الجمعة الهند، وكتب على "تويتر": "أقدم تهانيّ لمن تلقوا اللقاح ولمن ساهموا في إنجاح حملة التحصين هذه".

وتأمل الحكومة الهندية التي تتعرض لانتقادات شديدة بعد التفشي الحاد للوباء الذي أودى بحياة أكثر من مئتي ألف شخص في أبريل/نيسان ومايو/أيار، في تلقيح 1.1 مليار شخص قبل نهاية عام 2021، وهو هدف أحبطه النقص في إمدادات اللقاحات والخلل الإداري.

ومنذ بدء حملة التطعيم في يناير/كانون الثاني، تلقى 15% فقط من السكان جرعتين من اللقاح.

ورغم تحذيرات الخبراء، رفعت كل القيود على الحركة تقريباً وارتفع عدد الإصابات بشكل كبير منذ الموجة التي انتشرت في يونيو/حزيران الماضي، ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة مجدداً عتبة 40 ألفاً ليصل إلى 46 ألفاً السبت.

وما زالت الهند ثاني أكثر الدول تضرراً بالوباء بعد الولايات المتحدة، مع أكثر من 32 مليون إصابة وأكثر من 437 ألف وفاة.