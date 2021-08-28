ماكرون يؤكد من العراق: داعش لا يزال يشكل تهديداً قائماً

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا ينبغي التراخي في مواجهة المتشددين، مشيراً إلى أن تنظيم داعش "لا يزال يشكل تهديداً قائماً“.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد اليوم السبت، إن ”فرنسا حريصة على استقرار العراق“، مشيراً إلى أن ”هناك مشاريع عديدة في العراق تنفذها شركات فرنسية“.

وأكد الرئيس الفرنسي أن باريس "مستمرة بدعم الجهود العراقية لإعادة النازحين وتريد حياة أفضل لسكان المناطق المحررة وتشجع جهود الحكومة لإعادة النازحين“.

وتأتي زيارة ماكرون إلى العاصمة العراقية بغداد التي تستمر يومين، في إطار مؤتمر إقليمي تشارك فيه عدد من دول الجوار.

من جانبه، قال الكاظمي: ”نثمن الجهود التي بذلها الرئيس ماكرون للتنسيق والمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي سيعقد اليوم، ونتقدم بالشكر أيضا لكل القادة الذين قدموا إلى العراق للمشاركة في هذا المؤتمر لدعم الشعب العراقي“.

وقال الكاظمي إن ”العمل الثنائي المشترك بين العراق وفرنسا قائم على أساس شراكة اقتصادية استراتيجية مستدامة، وهناك مشروعات اقتصادية مهمة بين البلدين نسعى إلى تذليل كل العقبات من أجل إطلاقها، لاسيما في مجالات البنى التحتية والطاقة“.

وأكد الكاظمي أن ”العراق وفرنسا شريكان أساسيان في محاربة الإرهاب، ونثمن الدور الفرنسي في دعم العراق في مجالات محاربة الإرهاب، سواء بنحو مباشر أو عبر تواجد فرنسا ضمن التحالف الدولي، ونطمح إلى تعاون أكبر في المجالات الاستخبارية والأمنية“.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد التقى ماكرون اليوم السبت، قبيل انطلاق قمة دول الجوار التي تنعقد في العاصمة بغداد.

ومن المقرر أن يزور ماكرون أربيل، عاصمة إقليم كردستان، ومحافظة نينوى، التي تعرضت لدمار هائل عقب الحرب على تنظيم داعش.

وتتجه الأنظار إلى العاصمة العراقية، بغداد، السبت، حيث تعقد ”قمة دول الجوار“ بحضور عدة دول إقليمية وعربية، فضلا عن دعوة الرئيس الفرنسي للحضور.

ووصل الوفد المصري إلى العاصمة بغداد، فضلاً عن الوفد الكويتي، فيما بدأت الوفود الأخرى بالانطلاق من بلدانها صوب بغداد.

وترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم داعش.