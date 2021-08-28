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تنسيق المرحلة الثانية 2021.. التقديم وتسجيل الرغبات في هذا الموعد​

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية.

وقال المصدر، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تبدأ أعمال التقديم في المرحلة الثانية عقب 48 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

ويعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا غدا الأحد من أجل إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أغلقت التقديم لتنسيق المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الأول الخميس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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