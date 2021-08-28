احذرها.. 5 خدع يستخدمها المحتالون للسطو على الحسابات البنكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

يبتكر المحتالون أساليب جديدة للسطو على الحسابات المصرفية للعملاء ترتكز جميعها على قلة وعي بعض العملاء وعدم حفاظهم على سرية بياناتهم المصرفية والشخصية.

وأطلقت البنوك العاملة في مصر تحذيرات عدة للعملاء لعدم الإدلاء بأي بيانات أو معلومات شخصية لأي شخص حتى لا يكونوا عرضة للسرقة والاحتيال.

وتقع مسؤولية حماية حسابات العملاء على 3 أطراف هي البنوك والعملاء وشركات الدفع الإلكتروني، ومن الصعب اختراق أنظمة أي بنك أو شركات الدفع الإلكتروني، لذلك يلجأ للعميل لمحاولة اختراق الحساب من ناحيته.

وتؤكد البنوك أنها لا تجري أي اتصالات هاتفية للحصول على أي معلومات عن حساباتهم المصرفية أو الشخصية من باب تحديث البيانات.

وبهدف زيادة وعي العملاء يقدم الخليج 365 أساليب ومداخل المحتالين المتعددة للسطو على حسابات العملاء، بعد حصولهم على معلومة محددة من العميل:

1-اتصالات هاتفية أو بريدية (لتحويل جائزة): تعد الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة يتصل النصاب بالعميل ليبلغه أنه حصل على جائزة مالية من إحدى شركات الهاتف المحمول أو من البنك مطالبا العميل بالكشف عن رقم الكارت لإتمام تحويل الجائزة ولكن هذا يكون بغرض اختراق حسابه.

2-تحديث البيانات: مع بدء انتشار جائحة كورونا بدأ العملاء في استخدام قنوات بديلة للتواصل مع البنوك عبر خدمة الكول سنتر بدلا من الذهاب للفروع للوقاية من الفيروس، وهذا سمح لبعض النصابين بالاتصال بالعملاء بحجة تحديث بياناتهم هاتفيا حفاظا على سلامتهم.

3-ماكينات الصراف الآلي (ATM): ينتشر حول ماكينات الصراف الآلي بعض الأشخاص في محاولة لمساعدة كبار السن للسحب من الماكينة ولكن في الحقيقية لتصوير الكارت للسطو على حساب العميل، والأخطر من ذلك بعض العملاء يطلبوا من أشخاص مجهولة إعطائهم الكارت للسحب من الماكينة لصعوبة تعاملهم وهو مدخل سهل أمام أي نصاب للسطو على حساب العميل بمساعدته.

4-مواقع شراء وخدمات مجهولة: يعد مدخل للحصول على البيانات المصرفية للعملاء ومن المطلوب توخي الحذر عند التعامل مع وسائل إلكترونية غير معلومة المصدر أو موثوق منها، وكذلك عدم التعامل مع أي مكالمة تليفونية تخص حصول العميل على نقاط شراء أو قسائم شراء كهدية على بطاقته أو تطلب منه إيداع مبلغ مالي في أي حساب أو تحويل من المحفظة الإلكترونية بغرض الحصول على هذه النقاط أو قسائم الشراء.

5-احذر تخزين تفاصيل مثل اسم المستخدم وكلمة السر لخدمات الإنترنت البنكي الخاصة بك على الهاتف المحمول.

ومن هنا جاءت تشديدات البنوك بعدم استقبال أي اتصال هاتفي عبر الهاتف المحمول أو الأرضي أو أي تواصل من خلال البريد الإلكتروني بغرض تحديث البيانات البنكية الخاصة بالعميل. وهي:

1-الرقم المعرفي للكارت: هو عبارة عن رقم موجود في الوجه الأمامي للكارت لا يجب نهائيا إطلاع أحد عليه.

2-آخر 3 أرقام في الكارت (cccv): هم 3 أرقام موجدين في ظهر أي كارت يتم استخدمهم في عملية الشراء الإلكتروني من حساب العميل.

3-الرقم السري للكارت: وهو الرقم السري لكارت الخصم المباشر الخاص بحساب العميل وهو من أخطر المعلومات التي يحتاجها أي محتال للسطو على حساب العميل.

4-الرقم السري المؤقت (OTP): هو عبارة عن رقم سري مؤقت ومتغير يستخدم في كل عملية شراء إلكترونيا يحاول أي محتال للحصول عليه للسحب من أرصدة العملاء ولذلك شددت البنوك بعدم مشاركة كود تفعيل الخدمات الإلكترونية الخاص بالعميل مع أي شخص.

5-تاريخ انتهاء وإصدار الكارت: من أحد المعلومات التي يحتاجها أي نصاب للسطو على حساب العميل.