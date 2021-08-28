بسبب دلتا، "تسونامي كورونا" يعصف بمستشفيات الولايات المتحدة

اسماعيل عبد الحي - كشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة أن عدد مرضى كورونا في المستشفيات الأمريكية تجاوز 100 ألف أمس الخميس، وهو أعلى مستوى في 8 أشهر.

وتشير أرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد حالات دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة زاد إلى أكثر من الضعف في الشهر الماضي.

وخلال الأيام السبعة الماضية، تم إدخال ما يربو على 500 مصاب بكوفيد-19 إلى المستشفيات كل ساعة في المتوسط.

وبلغت ذروة المرضى بالمستشفيات في الولايات المتحدة في السادس من جانفي عندما كان هناك 132051 مصابا بفيروس كورونا في المستشفيات، حسب إحصاء "رويترز".

ومع توسع حملة التطعيم سريعا في أوائل عام 2021، إنخفض عدد الحالات في المستشفيات ووصل إلى أدنى مستوى في عام 2021 عند 13843 في 28 جوان، لكن عدد المرضى في المستشفيات زاد فجأة في جويلية عندما أصبحت السلالة دلتا شديدة العدوى هي الأكثر إنتشارا.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، أنتوني فاوتشي هذا الأسبوع إن البلاد يمكن أن تسيطر على كوفيد-19 بحلول أوائل العام المقبل إذا زادت التطعيمات.

سكاي نيوز