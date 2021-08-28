بايدن يتهم الصين بإخفاء معلومات «حيوية» بشأن «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الصين تخفي «معلومات حيوية» تتعلق بمنشأ فيروس كورونا، وذلك بعد أن كشفت وكالات الاستخبارات الأميركية أنها لا تعتقد أن الفيروس تم تطويره كسلاح بيولوجي، وإن بقيت منقسمة حول فرضية تسربه من مختبر.

غير أن الولايات المتحدة لا تعتقد بأنه كان لدى المسؤولين الصينيين معرفة مسبقة عن الفيروس الذي شل العالم وتسبب بوفاة نحو 4,5 مليون شخص، وفقاً لملخص تقرير غير سري لأجهزة الاستخبارات.

وقال بايدن في بيان: «هناك معلومات مهمة حول منشأ هذا الوباء موجودة في جمهورية الصين الشعبية، لكن منذ البداية عمل المسؤولون الحكوميون في الصين على منع المحققين الدوليين وأعضاء مجتمع الصحة العامة العالمي من الوصول إليها».

وأضاف: «حتى يومنا هذا، تواصل جمهورية الصين الشعبية رفض الدعوات للشفافية وتقوم بحجب المعلومات، على الرغم من أن الخسائر الناجمة عن هذا الوباء مستمرة بالارتفاع».

واستبعدت وكالات الاستخبارات الأميركية فرضية أن يكون فيروس كورونا قد تم تطويره كسلاح. ورأى معظم هذه الوكالات بـ«بدرجة منخفضة من الثقة» أنه لم يكن معدلاً وراثياً.لكن الوكالات لا تزال منقسمة حول منشأ الفيروس، حيث رجحت أربع منها، إضافة إلى مجلس الاستخبارات الوطني، التعرض الطبيعي لحيوان كتفسير مرجح، فيما تنحاز وكالة واحدة إلى نظرية تسرب الفيروس من مختبر.

ولا يزال المحللون في ثلاث وكالات غير قادرين على التوصل إلى استنتاج. وقال بايدن: إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها للضغط على بكين لتقاسم المزيد من المعلومات وتتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وأضاف: «يجب أن تكون لدينا محاسبة كاملة وشفافة لهذه المأساة العالمية. لا شيء أقل من هذا يمكن قبوله».