ارتفاع وفيات كورونا بأمريكا على مدار 7 أيام الماضية

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

قالت وشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي، الجمعة، إن حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة قد ارتفعت خلال آخر سبعة أيام بنسبة 11% تقريبا عن الفترة السابقة، وذلك حسبما ذكرت.

وقالت والينسكي في إفادة صحفية من البيت الأبيض “ارتفع معدل الوفيات اليومية على مدار سبعة أيام إلى ما يقرب من 864 حالة وفاة يوميا، بزيادة قدرها 11% تقريبا عن فترة الأيام السبعة السابقة”.

وأضافت أن مركز السيطرة على الأمراض أبلغ أيضا عن متوسط 142 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا خلال نفس فترة السبعة أيام، ما يمثل زيادة بنحو 3%.

وأفاد المركز في نفس فترة الأيام السبعة، بتسجيل إجمالي 12 ألف حالة دخول إلى المستشفى، بزيادة تقارب 6% عن فترة الأيام السبعة السابقة.

ولفتت المسؤولة الصحية أن مركز السيطرة على الأمراض يتوقع الآن ما بين 651 ألف و680 ألف حالة وفاة بسبب جائحة فيروس كورونا بحلول 18 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد المرضى بفيروس كورونا في المستشفيات الأمريكية تجاوز مئة ألف مريض.

وبذلك يصل هذا الرقم إلى أعلى مستوياته منذ ثمانية أشهر.

وجاء ذلك في الوقت الذي تتسبب فيه قفزة في أعداد الإصابات بكوفيد-19 ناتجة عن السلالة دلتا شديدة العدوى في إرباك نظام الرعاية الصحية بالبلاد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى 38,527,411، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 632,786.‏