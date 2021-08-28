تسجيل أول إصابات لغزلان بكورونا في العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت الولايات المتحدة،الجمعة، تسجيل أول إصابات لغزلان بكوفيد-19 في العالم ليضاف الغزال إلى قائمة الحيوانات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالمرض.

وجاء في بيان أن وزارة الزراعة الأمريكية سجلت الإصابات بفيروس “سارس كوف 2” الذي يسبب كوفيد-19 في الغزال البري الأبيض الذيل في ولاية أوهايو.

وقالت ليندساي كول المتحدثة باسم وزارة الزراعة الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز “لا نعرف كيف تعرضت الغزلان لـ”سارس-كوف-2”.

وأضافت: “من الممكن أنها تعرضت له من خلال البشر أو البيئة أو غزلان أخرى أو حيوانات أخرى”.

وفي السابق سجلت وزارة الزراعة الأمريكية إصابة حيوانات بكوفيد-19 من بينها كلاب وقطط ونمور وأسود وفهود جليدية وثعالب مائية وغوريلات وحيوان المينك.

وفي يناير، التقطت مجموعة من 8 غوريلات في منشأة شقيقية للحديقة، وهي حديقة حيوانات سان دييغو سفاري بارك، فيروس كورونا، من الحارس الذي كان مصابا دون أن تظهر عليه أعراض، وأصبحت مجموعة الغوريلا، التي تعافت منذ ذلك الحين، أول مثال معروف للفيروس الذي أصاب القردة.