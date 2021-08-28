طالبان تعلن سيطرتها على أجزاء من مطار كابل.. والبنتاغون ينفي

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2021 9:16 صباحًا

أعلنت حركة طالبان سيطرتها على أجزاء من مطار كابل، الذي يعتبر آخر منطقة في العاصمة الأفغانية، لا تزال خارج سيطرة الحركة.

وأشار بيان أصدرته طالبان إلى أن المناطق المسيطر عليها تقع في القسم العسكري من المطار، وفقاً لما أكده المتحدث باسم الحركة “بلال كريمي”، الذي أكد على أن العاصمة كابل بالكامل باتت تحت حكم ما أسماها “الإمارة الإسلامية”، لافتاً إلى أن القوات الأمريكية المنتشرة في المطار أخلت ثلاثة مواقع مهمة في القسم العسكري.

كما أوضح المتحدث الرسمي، أن ما بقي من المطار خارج سيطرة الحركة ليس سوى أجزاء صغيرة تنتشر فيها القوات الأمريكية، في إشارة إلى نية الحركة اقتحام ما تبقى من المطار بعد انتهاء عمليات الإجلاء التي تقوم بها عدة دول في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

من جهتها، نفت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، ما ورد على لسان المتحدث باسم حركة طالبان، مؤكدةً على أن القوات الأمريكية لا تزال تسيطر على المطار وأن حركة طالبان لا تسيطر على أي جزء من مطار كابل كما أنها غير مسؤولة عن أي عمليات تجري فيه حالياً.

وشددت الوزارة على لسان الناطق باسمها، “جون كيربي”، أن طالبان لا تزال بعيدة عن القسم العسكري وحتى البوابات المؤدية إليه، دون إعطاء تفاصيل إضافية حول ما يجري في المطار.