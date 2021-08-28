الدنمارك تحدد موعد رفع قيود كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

العديد من دول العالم فرضت قيود لموجهة كورونا

أعلنت السلطات الصحية الدنماركية، عن موعد رفع القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقررت الدنمارك إلغاء القيود المفروضة في البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا، اعتبارا من الـ10 من سبتمبر المقبل.

وقال وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيكي في بيان أصدره الجمعة: “الوباء تحت السيطرة، ولدينا مؤشرات قياسية للتلقيح”.

وأوضح أن الدنمارك تتميز بإحدى أعلى نسب التطعيم ضد فيروس كورونا حيث تم تلقيح 80% من السكان فوق عمر 12 عاما بالكامل، ولهذا السبب قررت الحكومة وقف تصنيف “كوفيد-19” “مرضا يمثل خطرا حيويا على المجتمع”.

وتم استخدام لقاحات مختلفة في عمليات التطعيم بالدنمارك، منها لقاح أسترازينيكا. واستخدام لقاح فايزر/بيونتيك ولقاح موديرنا.

وسجلت الدنمارك 342474 إصابة بالفيروس بينها 2573 حالة وفاة.

وتوفر سلطات الصحة الدنماركية، على موقعها الرسمي معلومات وإرشادات حول كورونا بلغات مختلفة خاصة بالأقليات المهاجرة، بينها العربية. وتعرض فيديوهات إرشادية حول مختلف الإجراءات الواجب التزامها، بما فيها استخدام الكمامات.