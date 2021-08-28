الحكيم: القمة تمثل خطوة باتجاه إستعادة دور العراق الريادي في المنطقة والعالم

بغداد - ياسين صفوان - رحب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم السبت، بالمشاركين في مؤتمر بغداد المحبة والسلام للتعاون والشراكة لدول الجوار.

وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القمة تمثل خطوة مهمة باتجاه إستعادة دور العراق الريادي في المنطقة والعالم"، مبينا أنها "فرصة مؤاتية لبلورة رؤية جديدة من العلاقات و الإنفتاح والتعاون من جهة، وتأكيد إحترام السيادة العراقية والتعاون من أجل حلحلة الخلافات بالمنطقة من جهة أخرى".

وأعرب الحكيم عن أمله أن تثمر مخرجاته عن رؤى مشتركة وقرارات موحدة تسهم باستقرار دول المنطقة سياسيا وأمنيا وإقتصاديا وتنمويا".