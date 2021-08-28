الكاظمي يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطار بغداد

بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطار بغداد الدولي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن "الكاظمي استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في مطار بغداد الدولي.

ومن المنتظر مشاركة ملوك ورؤساء وشخصيات سياسية رفيعة المستوى في المؤتمر.

وبحسب اللجنة التحضيرية لمؤتمر بغداد فإن الدول المشاركة هي الأردن وتركيا وإيران والسعودية ومصر والكويت وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت اللجنة أن المؤتمر سيعقد في بغداد ليوم واحد فقط هو السبت، مشيرة إلى أن مشاركة الدول المدعوة في المؤتمر تمثل دعماً للحكومة العراقية، وسيادة واستقرار العراق.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان القمة التي تعقد في بغداد اليوم تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات، وهي "حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها".