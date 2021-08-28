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صالح: المنطقة تواجه تحديات جسيمة تستدعي تجاوزها وانشاء منظومة عمل مشترك

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بغداد - ياسين صفوان - المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي

 

رئيس الجمهورية برهم صالح : فرنسا شريك مهم ومساند امني واقتصادي للعراق

صالح: المنطقة تواجه تحديات جسيمة تستدعي تجاوزها وانشاء منظومة عمل مشترك

صالح : العراق كان لسنوات عنوان للتنازع والصراع، واليوم يعقد مؤتمر بغداد لتأكيد ضرورة تجاوز

الازمات ودعم العراق واستقراره

صالح: بغداد اليوم تجمع قادة الدول للتأكيد على سيادة العراق وانه آمن مع شعبه وجيرانه


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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