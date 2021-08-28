رئيس الجمهورية برهم صالح : فرنسا شريك مهم ومساند امني واقتصادي للعراق

صالح: المنطقة تواجه تحديات جسيمة تستدعي تجاوزها وانشاء منظومة عمل مشترك

صالح : العراق كان لسنوات عنوان للتنازع والصراع، واليوم يعقد مؤتمر بغداد لتأكيد ضرورة تجاوز



الازمات ودعم العراق واستقراره

صالح: بغداد اليوم تجمع قادة الدول للتأكيد على سيادة العراق وانه آمن مع شعبه وجيرانه