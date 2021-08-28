انت الان تتابع خبر صالح: المنطقة تواجه تحديات جسيمة تستدعي تجاوزها وانشاء منظومة عمل مشترك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي
رئيس الجمهورية برهم صالح : فرنسا شريك مهم ومساند امني واقتصادي للعراق
صالح: المنطقة تواجه تحديات جسيمة تستدعي تجاوزها وانشاء منظومة عمل مشترك
صالح : العراق كان لسنوات عنوان للتنازع والصراع، واليوم يعقد مؤتمر بغداد لتأكيد ضرورة تجاوز
صالح: بغداد اليوم تجمع قادة الدول للتأكيد على سيادة العراق وانه آمن مع شعبه وجيرانه