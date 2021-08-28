ألمانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية امس أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 12029إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.



وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 9280 إصابة.

وسجل المعهد 14حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 13حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد من الإصابات اليومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام ارتفاعه، حيث بلغ اليوم الجمعة 70.3 إصابة ارتفاعا من 66 إصابة أمس الخميس. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يونيو الماضي بواقع 4.9 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وكان معدل الإصابة حتى الآن هو الأساس الذي تتخذ السلطات بناء عليه العديد من القيود لمواجهة الجائحة. وتتجه الحكومة الألمانية إلى إلغاء معدل الإصابة الأسبوعي، الذي يضع حدا أقصى من خمسين إصابة بكورونا بين كل مئة ألف نسمة، كمعيار لتحديد الخطورة الوبائية من قانون الحماية من العدوى، والأخذ بدلا من ذلك بالعبء في المستشفيات كمعيار جديد في تقييم الوضع، وتثبيت ذلك في قانون الحماية من العدوى.

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و913 ألفا و828 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 92 ألفا و96 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و718 ألفا و900 شخص.