عاجل.. رئيس الوزراء الكويتي يصل إلى بغداد للمشاركة في قمة جوار العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى العاصمة العراقية للمشاركة في قمة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المعروف إعلاميا بـ "قمة دول الجوار".



وتستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، القمة الإقليمية بمشاركة دول جوار العراق، وعدد من الدول الخليجية والعربية والغربية الفاعلة والمؤثرة.

وتستهدف القمة تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية والسياسية بين الدول المشاركة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، ومحاولة تخفيف التوترات بين الدول المشاركة.

فيما يسعى العراق لاستعادة دوره الإقليمي والاضطلاع بدور الوسيط بالشرق الأوسط من خلال تلك الفعالية التي تهدف إلى "نزع فتيل" الأزمات في المنطقة.