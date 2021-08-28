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عاجل.. رئيس الوزراء الكويتي يصل إلى بغداد للمشاركة في قمة جوار العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

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وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى العاصمة العراقية للمشاركة في قمة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المعروف إعلاميا بـ "قمة دول الجوار".

 

وتستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، القمة الإقليمية بمشاركة دول جوار العراق، وعدد من الدول الخليجية والعربية والغربية الفاعلة والمؤثرة.

 

وتستهدف القمة تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية والسياسية بين الدول المشاركة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، ومحاولة تخفيف التوترات بين الدول المشاركة.

 

فيما يسعى العراق لاستعادة دوره الإقليمي والاضطلاع بدور الوسيط بالشرق الأوسط من خلال تلك الفعالية التي تهدف إلى "نزع فتيل" الأزمات في المنطقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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