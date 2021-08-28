عاجل.. 15 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ ببيرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قُتل 15 شخصاً على الأقلّ وجرح ثلاثة آخرون إثر سقوط حافلة تنقل عمّال منجم في وادٍ على طريق في جنوب بيرو، وفق ما أعلنت الشرطة.



وقال الجنرال ماريو مورينا ألفارادو، رئيس شرطة منطقة أبوريماك في الأنديز في تصريحات لإذاعة "آر بي بي" إن الحافلة التي تنقل عمّال منجم للنحاس قد انحرفت عن مسارها.

ووقعت الحادثة في منطقة هوالباتشاكا على بعد 600 كيلومتر من جنوب شرق ليما.

وبدأ العمل في منجم لاس بامباس للنحاس الواقع على ارتفاع 4 آلاف متر عام 2015، تحت إدارة عملاق المناجم الصيني "ام ام جي".

والحوادث المرورية سائدة في البيرو ومردّها السرعة المفرطة وسوء حال شبكات الطرق ونقص في الإشارات وعمليات التدقيق.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، لقي 27 شخصاً حتفهم إثر سقوط حافلة في واد على طريق في منطقة صحراء ناذكا في جنوب البلد.