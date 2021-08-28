تعرف على جدول رحلات "مصر للطيران" اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

تسَير شركة مصر للطيران، اليوم السبت 28 أغسطس 2021، نحو 88 رحلة دولية وداخلية.



وبحسب بيانات مصر للطيران، فإن رحلات اليوم تشمل 69 رحلة دولية، و16 رحلة داخلية، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل الرحلات على متنها 11552 راكبا.

تنطلق 69 رحلة دولية إلى كل من (عمَان، تورنتو، دبي، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، مدريد، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبي، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابيست، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، واشنطن، إربيل، أديس أبابا).

فيما تتوجه 16 رحلة داخلية إلى (شرم الشيخ، الغردقة، الأٌقصر، أسوان، برج العرب).

وأهابت مصر للطيران فى بيان الثلاثاء الماضي، بعملائها المسافرين من القاهرة إلي المملكة العربية السعودية أنه المقبل سيتم نقل رحلات المغادرة لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل.

أعلنت شركة مصر للطيران، قبل عدة أسابيع عن إجراءات السفر الجديدة بشأن كورونا في ضوء النشرة الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأكدت مصر للطيران أنه بالإشارة إلى التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بوزارة الصحة والسكان المصرية، تحيط الشركة عملائها القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا "الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية" بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما السابقة، سيخضعون لمجموعة إجراءات احترازية.

وأوضح بيان مصر للطيران ووزارة الصحة والسكان المصرية، أن القادمين من تلك الدول سيخضعون إلى مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوى على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

وفيما يتعلق بشأن القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما السابقة، أوضح البيان أنه سيتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة و تحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.