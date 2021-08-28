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رئاسة الأركان الكويتية تنفي تجاوز 3 صواريخ حدود البلاد واستهدافها محيط قاعدة أمريكية

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محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

نفت رئاسة الأركان الكويتية، ما تم تداوله بشأن تجاوز 3 صواريخ لحدود البلاد واستهدافه محيط قاعدة أمريكية.

 

وأكدت رئاسة الأركان الكويتية، في بيان عبر تويتر، أن حدود البلاد مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث.

 

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن مصدر أمني عراقي، بأن هجوماً صاروخياً استهدف رتلاً للتحالف الدولي قرب منفذ سفوان عند الحدود الكويتية العراقية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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