سعر الدولار في السودان اليوم السبت 28 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار في السودان، بداية تعاملات اليوم السبت، 28 أغسطس 2021، لدى بنك السودان المركزي والسوق (السوداء).

والجمعة، والسبت عطلة رسمية للبنوك السودانية.

وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي، 441.16 جنيه للشراء، و 444.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السودان بالسوق الموازية

بلغ متوسط سعر صرف الدولار لدى تعاملات السوق غير الرسمية (السوداء) 445 جنيها.

تجميد أرصدة 161 شخصا

وقال المركزي السوداني، في بيان، إنه قرر تجميد وحجز أرصدة، وحسابات 161 شخصا، متهمين بالاتجار في العملات والإضرار بالاقتصاد.

وأضاف المركزي، في منشور متضمنا أسماء الذين تقرر تجميد وحظر أرصدتهم وحساباتهم، أن القرار جاء بطلب من لجنة تفكيك نظام الإخوان الحكومية.

كما أعلن مسؤول بلجنة تفكيك "إخوان السودان" أن اللجنة جمدت أرصدة وحسابات العباس البشير، شقيق الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن اللجنة جمدت وحجزت أرصدة وحسابات العباس حسن أحمد البشير، وأبناء القيادي الإخواني ومساعد الرئيس المخلوع، فيصل حسن إبراهيم.

التضخم تاريخي

وقفزت معدلات التضخم مجددا في السودان إلى 422.78% في شهر يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بمعدل 412.75% في يونيو/ حزيران السابق عليه.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، إن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات، سجل 272.59%، مقارنة بمعدل 247.97% لشهر يونيو/ حزيران الماضي.

كما سجل المعدل الأساسي (بدون مجموعة الأغذية والمشروبات)، نحو 625.78%، لشهر يوليو/ تموز 2021، مقارنة بمعدل 643.87.%، لشهر يونيو/ حزيران 2021.

أسعار اليورو والإسترليني في السودان

واستقر سعر صرف اليورو في السودان، لدى بنك السودان المركزي، عند 519.06 جنيه للشراء، و522.95 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق الموازية (السوداء)، ثابتا عند 522 جنيها.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في السودان، لدى بنك السودان المركزي، 606.83 جنيه للشراء، و 611.38 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

فيما استقر متوسط سعر العمل البريطانية، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند نحو 610 جنيهات.

أسعار الريال والدرهم والدينار في السودان

وظل سعر صرف الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، عند 117.63 جنيه للشراء، و 118.51 جنيه للبيع.

فيما بقي متوسط سعر العملة السعودية، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، عند 117 جنيها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي، 120.11 جنيه للشراء، و121.01 جنيه للبيع.

بينما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء، عند 119 جنيها.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي 1463.53 جنيه للشراء، و 1474.51 جنيه للبيع.