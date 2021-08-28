الرئيس الفرنسي يصل بغداد للمشاركة في قمة "دول الجوار"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فجر السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في القمة الإقليمية التي ستعقد صباح السبت.



وضم الوفد الفرنسي الذي ترأسه ماكرون، كلاً من وزيري الخارجية والدفاع وشخصيات دبلوماسية أخرى، وكان في استقبالهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ويعد ماكرون أول رئيس يصل العراق ضمن قائمة المدعوين للمشاركة في المؤتمر الإقليمي، وتنتظر العاصمة بغداد خلال تلك الساعات، وصول الوفود الرئاسية والدبلوماسية المشاركة في مؤتمر التعاون والشراكة الإقليمية.

وكانت الرئاسة الفرنسية، أكدت أول أمس، حضور إيمانويل ماكرون للقمة العراقية في بغداد، على رأس وفد رفيع المستوى.

وأوضحت في بيان، أن الرئيس الفرنسي يسعى من خلال ذلك الحضور "لإظهار دعمه للدور المحوري للعراق ولمكافحة الإرهاب وتنمية البلاد والمساعدة في تخفيف التوترات".

وكشفت الرئاسية الفرنسية عن أجندة زيارات يجريها ماكرون عقب انتهاء قمة بغداد، تتضمن الذهاب إلى إقليم كردستان، ثم إلى مدينة الموصل التي استرجعها العراقيون كأخر معاقل تنظيم داعش.