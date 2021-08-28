ماذا قال عقيلة صالح عن الأزمة الليبية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

طالب المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، قائلًا: "إجراء الانتخابات سبيل حل قضية ليبيا".



وأوضح عقيلة صالح، أنه تمت الموافقة على قانون انتخاب الرئيس بدون اعتراضات، لافتا إلى أن النواب أقروا ذلك بالإجماع، ولكن هناك بعض النواب لا يريدون إتمام هذا الاستحقاق لمصالح جهات أخرى، بالإضافة إلى الخوف من الخروج من المشهد السياسي حال إجراء الانتخابات.

وأضاف عقيلة صالح، خلال لقاء إعلامي، أنه لا توجد معوقات تشريعية أو قانونية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ولكن هناك من يضع معوقات لمصالح الشخصية، مؤكدا أنه يمكن خلال أسبوعين تعديل قانون انتخاب مجلس النواب، وأن الانتخابات الرئاسية لن تقص أو تستبعد أحدا، وكل من تتوافر فيه الشروط المطلوبة من حقه الترشح للرئاسة.

وقال صالح، إن مجلس النواب هو السلطة المختصة بإصدار القوانين، ولا يوجد أي شريك للبرلمان في صياغة وإصدار القوانين؛ وتابع "المجلس الأعلى للدولة هو مجلس استشاري، ومن بقايا المؤتمر الوطني الذي سقط، ويجب الذهاب إلى الانتخابات بأي شكل".

وتابع عقيلة صالح: “الليبيون هم أصحاب السيادة، ولهم الحق في اختيار من يحكم، وأن الرئيس المنتخب سيكون لكل الليبيين ومعترفا به دوليا، وحال ليبيا سيتغير إلى الأفضل بعد إنجاز الانتخابات.

وعن ملامح قانون انتخاب الرئيس، أكد عقيلة صالح، أن القانون سينشر في الجريدة الرسمية، وبإمكان كل الليبيين يتابعونه بالفقرة وبالمادة، مشيرا إلى أن الأوضاع في البلاد الآن في مرحلة استثنائية واستفدنا مما حدث في تونس.

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن رئيسها عبد الحميد الدبيبة، الخميس الماضي، عدم حضور جلسة مساءلة لها مقررة بالبرلمان الإثنين المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية، محمد حمودة، إن "رئيس الوزراء لن يحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع".

وأضاف حمودة، في تصريحات إعلامية، أن "الحكومة أبلغت رئاسة مجلس النواب بذلك وأنهم ربما يحضرون في وقت لاحق".

حكومة ليبيا والمساءلة.. الدبيبة يغيب و"الثقة" على المحك

ويأتي موقف الحكومة غداة تصريحات أكد خلالها الدبيبة، أنه سيكون خارج البلاد الإثنين القادم الذي حدده مجلس النواب لاستجواب الحكومة.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أعلن الخميس، أن المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة الدبيبة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب.

وقال عقيلة صالح، إن حكومة الدبيبة فشلت في توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات.