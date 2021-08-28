فرنسا تعلن انتهاء الإجلاء وفتح محادثات مع "طالبان"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، السبت، إن انتهاء عمليات الإجلاء الفرنسية من مطار كابول كان نتيجة لتعذر ضمان الأمن.



وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، أن باريس سنجري محادثات مع حركة طالبان لضمان السماح للأشخاص بمغادرة أفغانستان بعد نهاية أغسطس/آب وهو الموعد المحدد لإنهاء عملية الانسحاب من البلاد.

وفي سياق عملية الإجلاء، قال جان إيف لودريان، "موظفو سفارتنا في كابول موجودون حاليا بالإمارات وهم في أمان".

من جانبها قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في تغريدة على تويتر، إن فرنسا أنهت عملية الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضحت الوزيرة أن فرنسا ستواصل مساعدة الراغبين في مغادرة أفغانستان مضيفة أن نحو ثلاثة آلاف فرد، منهم 2600 أفغاني، نقلوا إلى فرنسا خلال العملية.