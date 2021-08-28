شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئاسة الأركان الكويتية تنفي تجاوز 3 صواريخ حدود البلاد واستهدافها محيط قاعدة أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نفت رئاسة الأركان الكويتية، ما تم تداوله بشأن تجاوز 3 صواريخ لحدود البلاد واستهدافه محيط قاعدة أمريكية.



وأكدت رئاسة الأركان الكويتية، في بيان عبر تويتر، أن حدود البلاد مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن مصدر أمني عراقي، بأن هجوماً صاروخياً استهدف رتلاً للتحالف الدولي قرب منفذ سفوان عند الحدود الكويتية العراقية.