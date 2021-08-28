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رئاسة الأركان الكويتية تنفي تجاوز 3 صواريخ حدود البلاد واستهدافها محيط قاعدة أمريكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

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نفت رئاسة الأركان الكويتية، ما تم تداوله بشأن تجاوز 3 صواريخ لحدود البلاد واستهدافه محيط قاعدة أمريكية.

 

وأكدت رئاسة الأركان الكويتية، في بيان عبر تويتر، أن حدود البلاد مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث.

 

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن مصدر أمني عراقي، بأن هجوماً صاروخياً استهدف رتلاً للتحالف الدولي قرب منفذ سفوان عند الحدود الكويتية العراقية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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