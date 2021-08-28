برلماني تركي معارض يكشف أن هناك 988 تعرضوا لانتهاك حقوقي خلال شهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، سزجين تانريكولو، إن 988 شخصا تعرضوا لانتهاكات حقوقية خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم.



سزجين تانريكولو استعرض تقريرا لانتهاكات حقوق الإنسان خلال شهر يوليو/ تموز جاء فيه أن 248 تعرضوا للعنف الجسدي وسوء المعاملة وتم اعتقال 263 شخص بسبب التعبير عن آرائهم.

وووفق التقرير لقى 146 عامل مصرعهم في حوادث عمل بالإضافة إلى مقتل 24 سيدة ووفاة 15 لاجئا خلال الشهر الماضي.

وأشار التقرير أيضا إلى أن 248 شخصا قالوا إنهم تعرضوا للعنف الجسدي وسوء المعاملة، داخل السجون والمستشفيات والمحاكم.

وأوضح التقرير أن 67 شخصا تعرضوا للعنف البدني النفسي وتم إرسالهم إلى سجون أخرى بدون إرادتهم وتم حرمانهم من حقوقهم الصحية ولم يتم منحهم حقوقهم في التغذية السليمة والنوم على أسرة والحصول على مياه دافئة والاتصال مع أسرهم.

وتضمن التقرير معلومات بشأن اعتقال 4 صحفيين وفتح تحقيق ضد صحفي والحكم على صحفي بعقوبات مالية\ السجن خلال الدعاوى القضائية.

وشهد شهر يوليو تموز حجب 226 خبرًا ومنشورا، كما تم حبس 10 أشخاص واعتقال 203 شخص من بينهم 5 أطفال في ثلاثين فعالية تضمنت اعتصامات وتوزيع منشورات ومؤتمرات صحفية اعتدت عليها عناصر الشرطة.